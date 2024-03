Uchôa: 'Israel viola a Convenção de Genebra de proteção aos civis ao barrar ajuda humanitária do Brasil a palestinos'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O jurista Marcelo Uchôa afirmou nesta quarta-feira (6) que o governo de Israel precisa "responder por violação à 4ª Convenção de Genebra (1949) de proteção aos civis em tempo de guerra".

De acordo com o estudioso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "deve ir ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, guerra e genocídio".

continua após o anúncio

O Tribunal Penal Internacional é diferente da Corte Internacional de Justiça. O TPI julga indivíduos, e a CIJ, os Estados. Autoridades da África do Sul já denunciaram Israel na Corte pelo crime de genocídio.

Quase 31 mil palestinos foram mortos na Faixa de Gaza desde o dia 7 de outubro do ano passado por causa dos bombardeios israelenses. Na semana passada, forças de Israel mataram a tiros 112 pessoas que aguardavam ajuda humanitária no território governado pelo grupo islâmico Hamas.

continua após o anúncio

Israel reteve a ajuda humanitária q o Brasil enviou aos palestinos. Pois bem. Israel deve responder por violação à 4ª Convenção de Genebra de proteção aos civis em tempo de guerra e Netanyahu deve ir ao Tribunal Penal Internacional p crimes contra a humanidade, guerra e genocídio — Marcelo Uchôa (@MarceloUchoa_) March 6, 2024

continua após o anúncio

Faixa de Gaza. Foto: Reuters

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: