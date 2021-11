Ultrapassado por Moro, Ciro passa a atacar o ex-juiz suspeito

Desde que o ex-juiz Sergio Moro, considerado suspeito por parcialidade nos processos contra Lula, se filiou ao Podemos, no início de novembro, o pedetista já fez sete postagens nas redes sociais com ataques ao rival edit

247 - Ultrapassado nas pesquisas eleitorais pelo ex-juiz Sergio Moro (Podemos), condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) vem utilizando as redes sociais para atacar o adversário e a Lava Jato. A informação é do jornal Extra.

Segundo a reportagem, Ciro não fez nenhuma menção a Moro em suas redes sociais ao longo do mês de outubro, embora tenha feito 39 postagens contra Jair Bolsonaro e 12 contra Lula. Após a filiação do ex-juiz ao Podemos, no início de novembro, o pedetista já fez sete publicações contra ele, além de oito contra o petista e 20 contra o ex-capitão.

O cientista político Antonio Lavareda, porém, observou que a estratégia do pedetista não deverá influenciar os rumos da campanha. “Com o avanço de Lula sobre a esquerda, Ciro foi compelido a tentar disputar a centro-direita, mas esse não é o seu espectro político”, avaliou. “ Quem de fato pode perder esse eleitorado para o Moro é o próprio presidente Bolsonaro, além das chamadas candidaturas da terceira via que vêm pela direita”, completou.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, nega que Ciro ou o partido estejam promovendo uma guinada na estratégia. “ Quem a gente disputa é o eleitor que não se define nem de direita nem de esquerda, e que votou em Bolsonaro de última hora só porque ele ia ganhar ou porque estava cansado do PT”, disse.

