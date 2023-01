Um a cada quatro parlamentares eleitos do PL insuflou atos golpistas

Apoie o 247

247 - Um a cada quatro parlamentares - senadores(as) e deputados(as) - eleitos pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, "reforçou as invasões às sedes dos Poderes em Brasília por meio das redes sociais ou declarações públicas, seja incitando os atos no dia 8 de janeiro ou disseminando, nos dias seguintes, desinformação e teorias da conspiração para relativizar os crimes", segundo levantamento do jornal O Globo.

Teve também um grupo do partido que tentou transferir a culpa pelos atentados terroristas bolsonaristas em Brasília ao governo Lula (PT).

>>> Quem são os deputados federais que defenderam ou minimizaram o terrorismo bolsonarista

Entre as mentiras espalhadas pelos defensores de terroristas estava a comparação da situação dos criminosos presos a campos de concentração nazistas. Eles também tentaram emplacar a narrativa de que os responsáveis pela invasão e depredação das sedes dos Três Poderes eram supostos "infiltrados de esquerda".

Foram 41 deputados federais e senadores de nove partidos que saíram em defesa dos golpistas e espalharam mentiras sobre o episódio, sendo que 29 são do PL .

