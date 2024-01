Um ano após a tentativa de golpe, Secom divulga vídeo para celebrar a defesa da democracia

No vídeo, o presidente Lula, juristas, ministros e pessoas do povo repetem a palavra democracia, como uma forma de relembrar que a defesa democrática deve ser feita por todos edit

247 - A Secretaria de Comunicação da Presidência da República divulgou nesta segunda-feira (8) um vídeo para celebrar a democracia, exatamente um ano após militantes bolsonaristas e de extrema direita invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em uma tentativa de golpe.

No vídeo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), artistas, juristas, ministros e pessoas do povo repetem a palavra democracia, como uma forma de relembrar que a defesa da democracia e das instituições deve ser feita por todos os brasileiros.

O Brasil é um só. Um país que respeita a decisão soberana de seu povo. Nossas vozes se unem para lembrar que a democracia prevaleceu. Democracia sempre! pic.twitter.com/enNUSLEKZA — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) January 8, 2024

