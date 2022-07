“Um desfalque bilionário para preservar a pilhagem da renda petroleira”, diz Jeferson Miola sobre PEC do Desespero

Para o analista político, a medida é desespero “diante de uma situação de vitória iminente do Lula já no primeiro turno” edit

247 - O analista político Jeferson Miola, colunista e comentarista na TV 247, classifica como “desespero” as medidas que constam da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 1/2022, que dá R$ 40 bilhões para Bolsonaro gastar em ano eleitoral, que foi aprovado pelo Senado e, agora, será votada na Câmara dos Deputados.

“Não deixa de ser um grande desfalque bilionário que o governo militar promove para preservar a pilhagem que está sendo feita da renda petroleira brasileira. E, por outro lado, é reveladora do absoluto desespero desse governo, que cada vez mais tem dificuldades de viabilizar o crescimento eleitoral de Bolsonaro, diante de uma situação de vitória iminente do Lula já no primeiro turno”, analisou.

“Tentativa desesperada do governo que parte de um pressuposto fundamental: há um altar sagrado do qual essas elites que estão usurpando e pilhando a renda petroleira brasileira não recuam e preservam da forma de cálculo dolarizada dos preços do petróleo e dos combustíveis no Brasil para remunerar os grupos estrangeiros e privados brasileiros e, terciariamente, o governo do estado braileiro com os lucros da Petrobras”, destacou Miola durante participação no programa Giro das Onze.

Ele lembrou que somente em 2021, a Petrobras distribuiu R$ 101 bilhões, dos quais apenas R$ 37 bilhões foram para os cofres públicos brasileiros, e R$ 63 bilhões foram destinados a grupos privados, sendo que a maior parte deles, R$ 44 bilhões, foram para grupos estrangeiros.

“Isso é um escândalo nacional. E quando se fala que há uma tentativa do governo de produzir desfalques públicos de mais de R$ 40 bilhões é porque há uma opção de preservar esses outros R$ 63 bilhões dos lucros da Petrobras nas mãos desses piratas privados, tanto brasileiros quanto internacionais”, afirmou.

Para ele, a PEC “foge de qualquer princípio da legalidade”, tanto é que sequer passou pela avaliação e aprovação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

“Tudo está sendo feito em completo desprezo à lei eleitoral. É uma situação difícil para a oposição porque imagina se os parlamentares vão se opor a uma solução emergencial de auxílio à população de baixíssima renda que está vivendo uma situação de miséria e desespero. E, por outro lado, recursos que vão ser destinados para os caminhoneiros do nosso país”, salientou.

