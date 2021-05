Um dia após atos antidemocráticos, ruralistas fazem 'entrega' de cestas básicas no Palácio

“Isso é uma mentira. O que o agronegócio quer é marketing político em cima da fome que ele próprio gera. É preciso dizer que o agronegócio provoca a fome.", aponta Kelli Mafort, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) edit

247 - Jair Bolsonaro e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, receberam cestas básicas do movimento “Brasil Verde e Amarelo”, de produtores rurais, para o programa neste domingo (16.mai.2021).

A entrega é parte da campanha apoiada pelo Ministério da Agricultura, chamda de “Agro Fraterno”, criada após mais de um ano de pandemia e com o saldo de mais de 430 mil mortos.

Segundo um dos integrantes da comitiva, Alber Guedes, foram 4 caminhões que vieram até o Palácio da Alvorada trouxeram 50 toneladas de alimentos para doar ao governo.

Segundo reportagem do Poder360, Guedes é produtor rural de Jataí (GO) e integra o grupo que convocou a manifestação de apoio a Bolsoanro no sábado (15).

“Isso é uma mentira. O que o agronegócio quer é marketing político em cima da fome que ele próprio gera. É preciso dizer que o agronegócio provoca a fome. As 3 ou 4 culturas do agronegócio, como soja, cana de açúcar, produção de eucalipto pinus para celulose", aponta Kelli Mafort, da coordenação nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em entrevis ao Brasil de Fato.

“Só temos a agradecer a todos vocês por essa doação de dezenas de toneladas para os mais necessitados. O nosso governo em momento nenhum fechou nada, fechou comércio ou destruiu empregos. De modo que essas pessoas que forma desempregadas estão sendo atendidas agora por vocês mesmo num momento difícil de uma transição para a normalidade”, disse Bolsonaro em vídeo publicado no Facebook.

