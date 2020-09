Um dia após Bolsonaro culpar indígenas por queimadas, Mourão diz que queimadas são superdimensionadas

O general Hamilton Mourão disse, em visita ao Acre nesta quarta-feira, 23, que a divulgação das queimadas no país, principalmente no Pantanal e na Amazônia, está sendo superdimensionada edit

Ele chefia o Conselho da Amazônia e disse que o governo de Jair Bolsonaro já enviou ao Congresso projeto de lei que regulamenta a exploração de minério em terras indígenas.

A visita ao Acre ocorre um dia depois de Bolsonaro, em discurso mentiroso à Organização das Nações Unidas (ONU), culpar índios e caboclos pelos incêndios florestais na Amazônia.

“[Ele] expressou a visão do governo federal. Não compete a mim prestar esclarecimentos sobre as palavras do presidente Bolsonaro, até porque eu sou o vice-presidente dele. O tempo todo nós temos colocado o seguinte: o problema existe e nós temos de combatê-lo, mas existe não na dimensão que se passa”, afirmou Mourão.