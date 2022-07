Um dia após petista ser morto por bolsonarista em festa de aniversário, Eduardo posta foto com bolo em forma de arma

Postagem alusiva aos 38 anos do parlamentar foi feita no dia seguinte ao assassinato de Marcelo Aloizio de Arruda, baleado pelo militante bolsonarista Jorge Jose da Rocha Guaranho edit

247 - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) postou nas redes sociais uma foto em que comemora a festa de seu aniversário de 38 anos, realizada neste domingo (10), com um bolo com decoração em formato de arma de fogo e munição.

A postagem foi feita no dia seguinte ao assassinato do guarda municipal Marcelo Aloizio de Arruda, baleado pelo militante bolsonarista Jorge Jose da Rocha Guaranho, quando festejava seus 50 anos com uma festa temática alusiva ao PT.

A postagem destaca que o bolo foi feito por uma confeiteira de Brasília. O doce simulava a imagem de uma caixa, com um revólver no interior, com munições espalhadas ao redor. Já os enfeites eram réplicas de projéteis de armas de fogo.

"Feliz 38 meu amor! A sua vida nos enche de alegria e orgulho! Que Deus derrame suas bênçãos e te conceda muita saúde, pra vivermos sempre bem juntinhos!" escreveu Heloísa, mulher do parlamentar, na rede social.

