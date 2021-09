Um em cada sete adolescentes já sofreu abuso sexual no Brasil, diz IBGE

Segundo os números apresentados, 14,6% dos entrevistados responderam que já foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo alguma vez contra a vontade. Meninas são as maiores vítimas edit

247 - Dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que um em cada sete adolescentes brasileiros em idade escolar já sofreu algum tipo de abuso sexual ao longo da vida. A pesquisa traz outro dado assustador: quase 9% das meninas já foram obrigadas a manter relação sexual contra a vontade.

O IBGE entrevistou quase 188 mil estudantes de 4.361 escolas de 1.288 municípios brasileiros.

Os casos envolvendo algum tipo de abuso sexual chamaram a atenção dos pesquisadores. De acordo com reportagem do jornal Estado de S. Paulo, 14,6% dos entrevistados responderam que já sofreram algum tipo de abuso: foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situações de exposição de partes do corpo alguma vez contra a vontade. As meninas são as principais vítimas, com 20,1% dos entrevistados, e 9% dos meninos.

Além do abuso, parte desses jovens também foi obrigada a manter relação sexual (6,3%). Novamente, as meninas foram mais atacadas (8,8%) contra 3,6% do total de garotos.

Um dos fatores apresentados pelos especialistas para o aumento desses dados é o contexto da pandemia de Covid-19. Segundo os pesquisadores, o afastamento de crianças e adolescentes da escola, da comunidade e de redes de proteção dificultou a identificação e denúncias desses casos.

