"Um genocídio que envergonha o povo judeu no mundo", afirma João Pedro Stedile

"Saúdo a coragem de nosso presidente Lula que comparou o que os sionistas estão fazendo agora em Gaza com o nazismo", escreveu o lider do MST edit

247 - Líder histórico do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), João Pedro Stédile classificou a declaração do presidente Lula sobre o que acontece na Palestina como um ato de coragem.

"Saúdo a coragem de nosso presidente @LulaOficial que comparou o que os sionistas estão fazendo agora em Gaza com o nazismo", disse Stédile.

"Um genocídio injustificável desse governo direitista de Israel e que envergonha o povo judeu no mundo", completou.

