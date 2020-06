Um terço do desmatamento de florestas virgens no planeta ocorreu no Brasil

As florestas virgens, ou primárias, por serem mais antigas, têm mais diversidades de espécies, armazenam mais carbono e são consideradas essenciais no combate à mudança climática edit

247 - O Brasil perdeu cerca de 1.361.000 hectares (13.610 km²) de floresta tropical virgem (que se encontra em seu estado original), em 2019, um terço do que foi perdido em todo o planeta, segundo relatório do Global Forest Watch, plataforma que monitora as florestas no mundo. As informações foram divulgadas pela BBC.

No mundo inteiro foram perdidos 3,8 milhões de hectares de florestas virgens, uma área do tamanho da Suíça. No Brasil, 95% da perda ocorreu na Amazônia por ação humana e incêndios.

As florestas virgens, ou primárias, por serem mais antigas, têm mais diversidades de espécies, armazenam mais carbono e são consideradas essenciais no combate à mudança climática.

Em entrevista à Sputnik Brasil, Paulo Barreto, engenheiro florestal do Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), disse que os números indicam que o desmatamento em 2020 vai superar 2019.

