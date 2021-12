Uma semana depois de ataque, Brasil vive apagão de dados sobre a Covid

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Desde que sofreu uma série de ataques hackers em seus sistemas na madrugada da última sexta-feira (10/12), o Ministério da Saúde não conseguiu solucionar o apagão de dados sobre a Covid-19 causado pela invasão.

A derrubada das plataformas da pasta afetou, por exemplo, a emissão do comprovante de imunização contra o coronavírus por meio do aplicativo ConecteSUS. A função permanecia indisponível até a noite dessa quinta-feira (16/12).

A discussão sobre a exigência do comprovante de vacinação estava no meio de um furacão de polêmicas entre autoridades quando o ataque ocorreu. Alvo de críticas de Bolsonaro (PL), após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, o documento passou a ser obrigatório para viajantes que chegam ao Brasil.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE