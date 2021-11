União Brasil abandona candidatura Mandetta e quer ser vice de Moro

Coligação com o partido oriundo da fusão de DEM e PSL pode garantir ao ex-juiz Sergio Moro o maior tempo de TV em 2022 edit

Revista Fórum - O União Brasil, partido originado pela fusão entre DEM e PSL, decidiu nesta terça-feira (24) abandonar a aposta na candidatura do ex-ministro Henrique Mandetta (DEM) e focar na aproximação com o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro (Podemos). O partido acredita que somente conseguiria Moro mobilizar uma terceira via em 2022.

A avaliação de dirigentes do novo partido é de que a candidatura de Mandetta, que ocupou o Ministério da Saúde de Bolsonaro até abril de 2020, fica inviabilizada pela empreitada de Moro. O ex-juiz saiu do governo menos de dez dias depois do ex-titular da Saúde.

Mandetta concorreria a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Mato Grosso do Sul.

