União Brasil agenda para quarta-feira reunião para discutir desfiliação de ministra do Turismo

247 - O União Brasil agendou para a quarta-feira (26) a reunião que irá debater o pedido de desfiliação da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Ela apresentou o pedido de desfiliação da legenda junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no último dia 6.

Segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, “uma ala do partido defende o direito da parlamentar em se desfiliar sem que haja disputa na Justiça, outra deseja que ela perca a pasta para outra indicação do partido”.

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), teria até mesmo bloqueado as senhas do diretório estadual, o que impossibilitaria a participação em convenções municipais. “Segundo a ação, ‘tal conduta não passa de sorrateira manobra política para centralizar o poder partidário em si'", ressalta a reportagem.

