União Brasil estima que poderá tirar metade dos parlamentares e prefeitos que estão no PSDB hoje

Partido que nascerá da fusão do DEM com PSL pode sangrar o PSDB, que já sofreu com a saída de Alckmin

Guilherme Amado, no Metrópoles - A União Brasil, partido que nascerá com a fusão de DEM e PSL e que deve ser formalizado em fevereiro, estima que pode tirar até metade dos quadros do PSDB, atraindo parlamentares de todo o país que queiram aproveitar a brecha que a lei eleitoral abre para migração para uma legenda que está sendo criada.

Mas a debandada não deverá ser só nos Legislativos. Um exemplo é o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. A cidade no interior de São Paulo é a maior prefeitura sob o comando do PSDB atualmente, mas não por muito tempo, já que Morando está perto de fechar com a União Brasil.

A sigla será presidida pelo deputado federal Luciano Bivar, do PSL, e terá como secretário-geral o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, atual presidente do DEM.

