União Brasil não abrirá mão de palanques estaduais por Moro

União Brasil abriu conversas com o Podemos para avaliar uma possível troca de partido de Sergio Moro para as eleições deste ano edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Dirigentes do União Brasil que participam das conversas para trazer Sergio Moro ao partido afirmaram que a sigla não planeja abrir mão de seus palanques estaduais para ter o ex-ministro.

A legenda negocia com o Podemos a possibilidade de que Moro seja cabeça de chapa nas eleições do ano que vem. Em troca, a deputada Renata Abreu, presidente do Podemos, seria vice na chapa. Luciano Bivar, presidente do União e cotado para o cargo, abriria mão do posto.

No entanto, partidários do União Brasil são categóricos ao afirmar que não está na mesa de negociações abrir mão de candidaturas aos governos estaduais em favor de nomes indicados pelo Podemos.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE