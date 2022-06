União Brasil não acredita em aliança com Simone Tebet

Dirigentes da sigla acham que apoio à pré-candidata do MBD é altamente improvável edit

247 - O MDB ainda tenta, mas na União Brasil a aliança entre as duas legendas em torno da candidatura de Simone Tebet é vista como altamente improvável, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A ala oriunda do DEM, que tem como uma de suas principais lideranças o secretário-geral do partido, ACM Neto, não vê problemas na candidatura própria de Luciano Bivar porque não causa atritos nas alianças estaduais, ao contrário de uma coligação com o MDB, que atrapalharia arranjos locais já feitos.

