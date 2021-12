União Brasil oferece a Mourão vaga para disputar o Senado pelo Rio

“Eu disse para ele {Mourão} que as portas do nosso partido [União Brasil] estão abertas”, disse a deputada Clarissa Garotinho edit

247 - O União Brasil, partido resultado da fusão entre o DEM e o PSL, ofereceu ao vice-presidente Hamilton Mourão vaga para disputar o Senado pelo Rio de Janeiro.

A informação é da coluna Radar, da Veja. Mourão não tem espaço para a reeleição na chapa de Bolsonaro. O convite da legenda também resolveria uma questão local, já que o partido integra a base do governador Cláudio Castro (PL), que tentará a reeleição com o apoio da família Bolsonaro.

"A proposta do UB faz sentido, visto que Mourão e Castro têm base eleitoral parecidíssima. Se os dois disputassem ao mesmo cargo, um poderia canibalizar os votos do outro", destaca a reportagem da revista, que informa que a pessoa encarregada de plantar a semente foi a deputada Clarissa Garotinho, atualmente no PROS mas com malas prontas para o União Brasil. Ela esteve nesta quarta com o vice em uma audiência em Brasília.

“Eu disse para ele que as portas do nosso partido [União Brasil] estão abertas para conversarmos sobre a possibilidade de ele disputar a uma vaga ao Senado. Ele seria um ótimo candidato”, disse.

