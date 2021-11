União Brasil pode rachar com candidatura do ex-juiz parcial Moro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O ex-juiz suspeito Sergio Moro, condenado por parcialidade pelo Supremo Tribunal Federal e apontado pelo Dieese como responsável pela destruição de 5,5 milhões de empregos, provocou uma crise na União Brasil. "Ainda engatinhando, a União Brasil arrisca rachar internamente a respeito da escolha de um candidato presidencial para 2022. Enquanto uma ala pressiona para apoiar Sergio Moro (Podemos), outra acompanha as prévias do PSDB e torce pela derrota de Eduardo Leite, com o objetivo de atraí-lo para a sigla que une DEM e PSL. Esse grupo não quer o ex-juiz na cabeça da chapa de modo algum, mas aceitaria vê-lo como vice do governador do Rio Grande do Sul", aponta a coluna Painel , da Folha de S. Paulo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE