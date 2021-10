União Brasil pode sofrer primeiro motim de deputados

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - Deputados do DEM e do PSL do Rio de Janeiro estão planejando uma desfiliação em massa caso o escolhido para a presidência do União Brasil no estado seja o bolsonarista Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, atual prefeito de Belford Roxo, cidade na Baixada Fluminense.

Oito deputados federais planejam o motim caso Luciano Bivar e Antônio Rueda, o presidente e vice do partido respectivamente, banquem o nome de Waguinho.

Dos oito, quatro são do DEM (Sóstenes Cavalcante, Juninho do Pneu, José Nalim e Marcos Soares) e quatro do PSL (Felício Larterça, Delegado Carlos Augusto, Lourival Machado e Sargento Gurgel), sem contar com a saída dos “soldados do presidente”, que seguirão Bolsonaro para o partido que ele se filiar. Entre eles estão: Carlos Jordy, Hélio Negão, Márcio Labre e Major Fabiana.

Leia a íntegra no Metrópoles.

