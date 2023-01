União Brasil pretende afirmar independência e se afastar do governo no Congresso; Bivar e Alcolumbre tentam impedir

Manifesto deve ser lançado na próxima semana e envolve articulação do vice-presidente da sigla, Antonio Rueda, e do secretário-geral, ACM Neto, ex-prefeito bolsonarista de Salvador edit

247 - Mesmo tendo sido contemplado com três ministérios , o União Brasil prepara um manifesto, que deve ser lançado na próxima semana, em que reforçará sua independência em relação ao governo Lula (PT) no Congresso, informa a Coluna do Estadão.

A articulação do documento nos bastidores é feita pelo vice-presidente da legenda, Antonio Rueda, e pelo secretário-geral, ACM Neto, ex-prefeito bolsonarista de Salvador. O União também negocia escantear o PT e formar um bloco majoritário na Câmara com o PL.

A negociação com o partido de Jair Bolsonaro envolve, ao União Brasil, manter-se na Primeira Secretaria da Câmara, assumir a relatoria do Orçamento e revezar o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pelos próximos dois anos. O PT também busca chefiar a CCJ .

O presidente da sigla, Luciano Bivar, contudo, atua para conter o movimento . Ele conta com apoio do senador Davi Alcolumbre (AP) na empreitada. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, cobra que o União componha o bloco do PT e entende que o partido pertence à base aliada.

