União Brasil terá candidatura própria em 2022, diz Luciano Bivar

247 - O deputado federal Luciano Bivar (PSL) afirmou que o novo partido União Brasil, uma fusão entre PSL e DEM, terá candidato único nas eleições presidenciais de 2022. Juntos, DEM e PSL têm a maior bancada da Câmara dos Deputados, ultrapassando o PT, e por isso Bivar diz que o partido não será “coadjuvante”, segundo Poder 360.

“Tenho falado muito com o MDB, com PSDB, até ultimamente com o Podemos. Então, a tendência é nós termos um candidato único. Mas de toda sorte, a forma como foi feita essa junção do DEM com o PSL, formamos hoje a maior bancada da Câmara Federal, e certamente nós não vamos ser coadjuvantes. Vamos ter uma candidatura própria”, disse em entrevista à CNN Brasil.

Bivar é o presidente do União Brasil, criado em outubro deste ano. A legenda tem, a princípio, 81 cadeiras na Câmara e 7 no Senado, mas este número deve reduzir com a filiação de Jair Bolsonaro ao PL, de Valdemar Costa Neto. Muitos deputados bolsonaristas, como Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, entre outros, ainda estão no PSL, ex-partido do presidente, e devem acompanhá-lo na mudança de organização.

Segundo reportagem do Poder 360, na semana passada, a cúpula do União Brasil definiu que o ex-juiz parcial Sergio Moro é “a única 3ª via possível nas eleições presidenciais de 2022”. Moro, atualmente candidato do Podemos, levou à ascensão de Bolsonaro ao governos após prender o ex-presidente Lula ilegalmente através da Lava Jato e virou ministro da Justiça do governo. O União Brasil tenta negociar o também ex-ministro bolsonarista Luiz Henrique Mandetta (DEM) para ser vice em sua chapa.

“Integrantes da cúpula do União Brasil nunca deixaram de conversar com o ex-juiz. No início, havia uma pequena esperança de que poderiam convencê-lo a integrar a legenda. Quando Moro oficializou sua ida ao Podemos, as conversas passaram a girar em torno da composição de chapa”, informa a reportagem.

