União de casais homoafetivos cresce no país

Decisão do STF de 2011 estendeu os direitos dos casais homoafetivos

247 - A quantidade de casais do mesmo gênero cresceu 60% na última década, e os casais estão cada vez mais jovens. Dados do Colégio Notarial do Brasil (CNB), obtidos pelo Estadão, mostram que relacionamentos de 20 a 34 anos já representam dois terços das uniões estáveis desse tipo -- há uma década, essa taxa era de 37,6%.

"Muitos casais já viviam juntos e buscaram regularizar isso quando a união foi reconhecida pelo STF, em 2011", diz o advogado Saulo Amorim, diretor da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas.

A decisão do STF estendeu os direitos dos casais homoafetivos, que passaram a ter inclusão em planos de saúde, herança e adoção ou reconhecimento de pais homoafetivos na certidão de nascimento.

