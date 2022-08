'União em torno de Lula está colocando a burguesia contra a burguesia', diz Armando Boito Jr

Apoie o 247

247 - O cientista político Armando Boito Júnior afirmou, em entrevista ao site Tutameia, que “a campanha eleitoral do Lula está reativando a grande burguesia interna”. “Está sendo reativada a frente política neodesenvolvimentista. A grande burguesia associada e o capital estrangeiro perderão espaço”, disse.

Segundo ele, a proposta de Lula “oculta muita coisa importante. Porque o que o Lula propõe é uma conciliação, sim, entre a grande burguesia interna, amplos setores da classe média, da classe operária, do campesinato etc. Mas para lutar contra outra parte da burguesia. Não é uma coisa de conciliação, é de conflito”.

“Se fosse mera conciliação, como entender a instabilidade e as crises que essa política provocou nos anos recentes na história política no Brasil? Há duas frações burguesas disputando a hegemonia no bloco do poder, disputando para que seus interesses tenham o lugar prioritário, não o único, nas medidas de política econômica, social e externa do governo brasileiro. Elas estão lutando entre si, e o Lula procura organizar uma ampla e heterogênea frente de um dos lados dessa luta. Então é conciliação e conflito. Aliança e conflito. Na verdade, é uma aliança para o conflito”, avaliou.

“Muita gente pensa que, como a burguesia mantém os meios de produção, os meios de comunicação, como ela é a classe dominante, ela tudo pode. Não é assim. A grande burguesia interna nunca organizou seu próprio partido político. Ela depende de assediar ou atrair um partido político que foi organizado pelo movimento operário sindical e popular”, destacou.

