Univaja pede GLO no Vale do Javari e cobra investigação sobre mandante do assassinato de Bruno e Dom

ICL

247 - Representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) estão em Brasília para cobrar um aprofundamento das investigações sobre o assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira e pedir medidas de segurança para o Vale do Javari, como a realização de uma missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) na região do Alto Solimões. A informação é do jornal O Globo.

A entidade quer uma agenda com a Comissão Externa da Câmara que acompanha o caso, e negocia com o deputado José Ricardo (PT) para que o encontro ocorra às 18h de hoje. Também há reunião marcada com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para as 10h de amanhã.

A ideia da instauração de uma GLO foi proposta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, em reunião com a entidade neste domingo (19). A Univaja se mostrou favorável e pretende discutir o assunto nas reuniões que busca agendar com deputados e senadores.

"A região está desprotegida. A GLO pode impor, provisoriamente, a garantia de segurança na região até termos uma medida mais efetiva" afirmou Eliésio Marubo, assessor jurídico da Univaja, ao Globo.

Sobre as investigações da Polícia Federal, que alega que os suspeitos do crime "agiram sem mandante nem organização criminosa por trás", Marubo rebate: "Discordamos totalmente dessa ideia. É uma afirmativa totalmente equivocada diante das informações que temos. Então é prematuro afirmar isso, no momento em que que há uma organização criminosa na região. É preciso aprofundar as investigações."

