Universidades atestam segurança das urnas após estudos, diz TSE

247 - As universidades de São Paulo (USP), Estadual de Campinas (Unicamp) e Federal de Pernambuco (UFPE) entregaram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estudos realizados nos códigos-fonte das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições deste ano, confirmando a segurança dos aparelhos, informou o Metrópoles.

A Corte Eleitoral destacou que as instituições de ensino superior foram unânimes e categóricas em atestar a segurança e auditabilidade dos sistemas de votação.

As universidades fizeram testes de segurança nos equipamentos de computação de voto. Elas também trabalharam no aprimoramento do sistema e do aparato no que se refere à modernidade, à segurança e à transparência das urnas, informou a reportagem.

Segundo o TSE, os estudos são mais uma demonstração da segurança do sistema eleitoral brasileiro.

