‘Urna eletrônica incomodou quem se beneficiava de fraudes’, diz Giuseppe Janino

Em entrevista, um dos criadores do sistema de votação diz que urna eletrônica sempre desagradou parte da classe política edit

DW - Pouquíssimos personagens brasileiros foram tão falados, comentados e debatidos ao longo de 2022 como o sistema de computador que, a partir de 1996, se tornou parte indissociável do próprio processo democrático da nação: a urna eletrônica.

Para um dos criadores do sistema, o matemático e analista de sistemas Giuseppe Janino, esse movimento visando a desacreditar a votação digital começou a se fortalecer há oito anos, impulsionado por “um grupo que pretende efetivamente desestabilizar o processo democrático e desqualificar a própria urna eletrônica, sustentáculo do processo”.

E as estratégias desse grupo, conforme avalia Janino, tomaram forma sobretudo depois da ascensão do republicano Donald Trump nos Estados Unidos, força política conservadora que acabou inspirando militantes de extrema direita em todo o mundo, inclusive apoiadores de Jair Bolsonaro no Brasil.

Leia a íntegra na DW.

