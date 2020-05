Uso forçado de cloroquina provoca debandada na Saúde

Responsável pela incorporação de medicamentos ao SUS, Antônio Carlos Campos de Carvalho pediu demissão nesta sexta-feira (22) por não concordar com nova orientação do governo de Jair Bolsonaro sobre o uso indiscriminado do medicamento cloroquina no combate ao coronavírus edit

247 - O governo de Jair Bolsonaro segue provocando uma debandada no ministério da Saúde pela imposição ao uso do medicamento cloroquina no combate ao Covid-19. Nesta sexta-feira (22), o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do ministério, Antônio Carlos Campos de Carvalho, pediu demissão por não concordar com a orientação do governo.

Carvalho era o responsável pela incorporação de medicamentos ao SUS.

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (20) o protocolo que libera no SUS o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina até para casos leves de Covid-19.

Estudos internacionais não comprovam eficácia do remédio e especialistas alertam para os graves efeitos colaterais que a cloroquina causa, como, por exemplo, problemas cardíacos.

Veja:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.