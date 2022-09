"Utilização das Forças Armadas em palanque eleitoral é crime e improbidade administrativa", diz Flávio Dino

"É repugnante que as nossas Forças Armadas sejam transformadas em claque de comício eleitoral de governante de ocasião", escreveu o ex-governador no Twitter edit

247 - O ex-governador e candidato ao Senado pelo Maranhão Flávio Dino (PSB) usou as redes sociais para afirmar que a utilização das Forças Armadas em palanque eleitoral “é crime e improbidade administrativa”. “Espero que as assessorias jurídicas informem aos comandantes responsáveis. Neste caso, a obediência hierárquica não exclui a culpabilidade, já que é ordem manifestamente ilegal”, escreveu Dino no Twitter.

A postagem faz referência direta ao uso político das Forças Armadas por Jair Bolsonaro (PL), que pretende fazer do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro um ato político de sua campanha de reeleição.

Em outra postagem na rede social, Dino também disse considerar como “repugnante” a transformação das Forças Armadas em uma “claque eleitoral”. “Aproxima-se o 7 de setembro, data magna da nossa Pátria. É repugnante que as nossas Forças Armadas sejam transformadas em claque de comício eleitoral de governante de ocasião. Será uma mácula na sua história e uma gigantesca ilegalidade. Isso ocorrerá ?”, postou.

Aproxima-se o 7 de setembro, data magna da nossa Pátria. É repugnante que as nossas Forças Armadas sejam transformadas em claque de comício eleitoral de governante de ocasião. Será uma mácula na sua história e uma gigantesca ilegalidade. Isso ocorrerá ? September 5, 2022

Usar as Forças Armadas em palanque eleitoral é crime e improbidade administrativa. Espero que as assessorias jurídicas informem aos comandantes responsáveis.

Neste caso, a obediência hierárquica não exclui a culpabilidade, já que é ordem manifestamente ilegal — Flávio Dino 400 🇧🇷 (@FlavioDino) September 5, 2022

