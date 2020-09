Vacinação contra Covid-19 não será obrigatória, mas será incentivada, diz Ministério da Saúde

247 - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, afirmou que uma vacina contra a Covid-19 não será obrigatória, mas destacou que o governo irá incentivar a imunização por ser um "um grande instrumento" para o retorno à normalidade. Declaração de Franco vem na esteira da afirmação feita por Jair Bolsonaro de que “ninguém é obrigado a tomar vacina”.

“Como nós temos agido até o momento, e assim continuaremos, incentivaremos a vacina para imunização da população. Caso contrário, poderemos ter o risco da volta de doenças que já haviam sido erradicadas do país, como aconteceu com o sarampo recentemente. Mas lembramos também que a vacina, ela não é obrigatória, mas vai ser um grande instrumento para que voltemos à nossa normalidade dentro da sociedade, dentro da capacidade produtiva, dentro da educação”, disse Franco, de acordo com reportagem do jornal O Globo.

Ainda segundo ele, a previsão é que a vacinação contra a Covid-19 tenha início em janeiro do próximo ano. “Entregas (da vacina) em dezembro, iniciando a imunização, se tudo der certo, conforme se está comprovando que vai dar certo, essa imunização começa a partir de janeiro de acordo com o planejado. Com a disponibilização do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo), o envase, e a preparação da vacina feita pela Fiocruz”, disse.

