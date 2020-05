‘Vai ter mais’, diz Bolsonaro sobre operação da PF no Rio

247 - Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores que vão "ter mais" ações da Polícia Federal como a ocorrida no Rio de Janeiro. Agentes da corporação apuram gastos de R$ 1 bilhão na construção de hospitais de campanha durante a pandemia no Rio.

"Vai ter mais. Enquanto eu for presidente, vai ter mais. Isso não é informação privilegiada, não. Vão falar que é informação privilegiada", disse Bolsonaro nesta terça-feira (26) em resposta, ao som de aplausos.

A ação da PF no Rio aumentou o racha entre Bolsonaro e o governador Wilson Witzel, potencial adversário dele na eleição presidencial de 2022. Deputados bolsonaristas já comemoravam a operação antes de a mesma se desencadeada.

O chefe do Executivo fluminense negou as acusações são "levianas". "Está se iniciando um ato de perseguição política no País. O que aconteceu comigo vai acontecer com outros governadores considerados inimigos", acrescentou.

