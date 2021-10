Vaiado no dia 2, Ciro vai de 17% para 6% entre manifestantes da Paulista, enquanto Lula tem apoio de 78%

Apoie o 247

247 - As vaias estrondosas contra Ciro Gomes (PDT) no Rio de Janeiro e em São Paulo nas últimas manifestações por “Fora Bolsonaro” no sábado, dia 2 de outubro, foram expressão da desidratação política do político cearense junto ao eleitorado de esquerda.

Pesquisa da USP, publicada no jornal O Globo, apontou que 17% afirmaram ter votado em Ciro no primeiro turno das eleições de 2018, mas agora apenas 6% votariam nele.

Por outro lado, o ex-presidente Lula (PT), que apesar de não estar presente no ato, foi o político mais 'presente' nas manifestações, com gritos de “Olê, Olê, Olê, Olá, Lula, Lula” e “Brasil urgente, Lula presidente” - e seu rosto estampado em várias camisetas -, tem 78% das intenções de voto entre os manifestantes.

No primeiro turno de 2018, Fernando Haddad (PT) recebeu 53% dos votos dos entrevistados pela pesquisa.

A pesquisa também demonstrou que, no dia 2, 94% dos manifestantes se consideram de esquerda e só 1% de direita. Além disso, 71% não querem o MBL nos atos e 24% não querem o PDT, de Ciro Gomes.

No geral, toda a direita foi repudiada pelos manifestantes. PSL, com rejeição de 65%; Fiesp, 52%; DEM, 50%; Vem Pra Rua, 50%; e PSDB, 42%.

Veja o repúdio a Ciro nos atos do dia 2:

