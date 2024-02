Valdemar Costa Neto corta salários de Braga Neto e de outro ex-assessor de Bolsonaro

Presidente do PL começa a se distanciar do bolsonarismo edit

247 – O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, cortou os salários do ex-ministro Walter Braga Netto e do ex-assessor presidencial Marcelo Câmara, ambos próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida gerou indisposição com a ala mais radical do partido, que a considera um ataque à Bolsonaro.

Braga Netto recebia cerca de R$ 30 mil e Câmara R$ 20 mil do PL. A justificativa oficial, segundo reportagem do jornal O Globo, é que ambos não estão trabalhando e seguem sem contato com a cúpula do partido, por determinação judicial.

Braga Netto foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes de ter contato com outros investigados pela tentativa de golpe de Estado, o que o impede de ir à sede do PL e exercer suas funções de articulação para as eleições municipais. Câmara, por sua vez, está preso.

Em 2023, Braga Netto embolsou R$ 386 mil do PL, incluindo salários e aluguel de residência em Brasília, valor superior ao recebido por Bolsonaro (R$ 261 mil).

Bolsonaro e Valdemar, agora em lados opostos, evitam se encontrar na sede do PL. Há orientação para armazenar imagens de segurança do partido, caso sejam requisitadas pela PF.

A PF investiga Bolsonaro e aliados por suposta tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Valdemar depôs à PF e indicou que colaboraria, enquanto Bolsonaro se recusou a responder perguntas.

