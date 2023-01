Valdemar Costa Neto diz que PL conta com Michelle Bolsonaro, Tarcísio e Zema para 2026

"O Bolsonaro, se for candidato, será fortíssimo. Se ele não for, vai ser mais forte ainda", afirmou o presidente do PL, que também confessou o plano de golpe de Bolsonaro edit

247 - Após conceder entrevista ao jornal O Globo confirmando que havia por parte do governo Jair Bolsonaro (PL) um plano de golpe para impedir a posse do presidente Lula (PT), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, concedeu entrevista à CNN Brasil na manhã desta sexta-feira (27) e reafirmou sua intenção de lançar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro candidata a presidente em 2026.

Valdemar afirmou que Bolsonaro tem um alto grau de rejeição e apontou que o melhor caminho para ele será se retirar da disputa e declarar apoio a outro candidato na próxima eleição presidencial. "Se o Bolsonaro não quiser ser candidato, nós temos também a Michelle. A Michelle se revelou. No lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for, vai ser mais forte ainda. Esse movimento de direita veio para ficar. Então se tiver outro candidato com o Bolsonaro apoiando, ele não traz a rejeição dele, que ele passou para o Lula - o camarada não quis votar nele porque odiava o Bolsonaro e votou no Lula, não tinha outra opção. Então com ele apoiando um candidato, nós seremos imbatíveis".

Valdemar disse que Michelle deverá assumir o comando do PL Mulher e avaliou que a ex-primeira-dama precisa de "tempo" para se adaptar à política. "Queremos agora, quando o Bolsonaro chegar, acertar isso aí, a entrada dela no PL Mulher. Ela vai fazer palestras no Brasil para trazer mulheres para o partido. Precisamos das mulheres no partido porque as mulheres são melhores que os homens. (...) O processo dela vai ser normal e natural, porque ela vai se adaptando e melhorando de acordo com as necessidades e com o tempo. Ela fez pouca campanha, e em todo lugar que ela foi na campanha foi um sucesso. Acho que ela pode dar uma grande contribuição para o país e para o partido".

Outros possíveis candidatos do PL para 2026 são, segundo Valdemar, os governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). "O Zema vai ter que ver a vida dele, como ele vai fazer. Ele está em um partido que tem três deputados federais, não tem tempo de televisão, não tem mais nada. Ele vai ter que ver como vai construir. Para nós seria muito importante ele vir para o PL, receberíamos ele de braços abertos. Acho que o Zema é um candidato forte para daqui a quatro anos, assim como acho que o Tarcísio pode ser um candidato fortíssimo".

