Valdemar da Costa Neto se pronuncia sobre escândalo das joias sauditas do clã Bolsonaro: "não foi assalto"

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, se pronunciou pela primeira vez sobre o escândalo das joias sauditas avaliadas em mais de R$ 16,5 milhões dadas pela monarquia saudita ao Estado Brasileiro e que Jair Bolsonaro (PL) tentou incorporar ao seu acervo pessoal.

“O caso das joias, ele devolveu, não é um assalto. Vai passar. As coisas acontecem, a gente erra demais”, disse Valdemar nesta terça-feira (21) à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Valdemar disse, ainda, que acredita que Bolsonaro não será declarado inelegível, porque, segundo ele, não existem provas de que o ex-mandatário tenha cometido algum crime.“O problema é com a Justiça Eleitoral, eles são adversários”, ressaltou em referência aos ministros da Corte.

