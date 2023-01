Valdemar ocupa o espaço, vira "popstar da direita conservadora" e incomoda Bolsonaro

Presidente do PL tem ocupado o vácuo deixado por Bolsonaro. Correligionários afirmam ser necessário ter mais lideranças no partido, já o futuro de Bolsonaro é incerto edit

247 - Diante do "sumiço" de Jair Bolsonaro (PL), que curte férias nos Estados Unidos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai tomando o vácuo de poder deixado pelo antigo ocupante do Palácio do Planalto.

"Com o silêncio do ex-presidente desde a derrota, o cacique político do PL passou a publicar gravações com agradecimentos a apoiadores de Bolsonaro e críticas a Lula. Nos vídeos, Valdemar também faz elogios ao ex-presidente. Mesmo assim, o material tem desagradado o capitão reformado", informa Bela Megale, do jornal O Globo.

Integrantes do PL fazem avaliação positiva da postura de Valdemar e dizem que ele tem se tornado um “popstar da direita conservadora”. Eles também destacam não saber o que Bolsonaro fará no futuro e dizem ser preciso ter outras lideranças capitalizando a oposição ao governo Lula.

A estratégia de Valdemar não agrada a Bolsonaro. O próprio, inclusive, antes de viajar aos EUA, reclamou pessoalmente com o presidente do partido. Disse que Valdemar estaria “falando demais”. Nada mudou desde então.

