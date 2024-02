Valdemar proíbe PL de bancar manifestação bolsonarista em 25 de fevereiro

Apoie o 247

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, proibiu diretórios da legenda espalhados pelo país de utilizar recursos partidários para bancar as caravanas bolsonaristas rumo ao ato convocado por Jair Bolsonaro para o dia 25 deste mês, informa a Rádio Itatiaia, nesta sexta-feira (16).

A decisão ocorre em meio a temores de que o ato sirva de palco para manifestações de cunho golpista, o que prejudicaria o PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro.

“Em relação ao ato pela defesa do nosso Estado Democrático de Direito, a ser realizado no dia 25 de fevereiro (domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo-SP), informamos que é muito importante a participação de todos. Precisamos manter a ordem e fazer uma manifestação bonita e pacífica. Informamos também, que, por não ser um ato partidário, não é permitida a realização de nenhuma despesa partidária que se relacione a este evento”, lê-se em trecho do texto.

Em 25 de fevereiro, Bolsonaro planeja congregar aliados e simpatizantes na Avenida Paulista, em São Paulo, após a recente ação da Polícia Federal destinada a apurar a tentativa de golpe de Estado.

