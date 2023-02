Valdemar quer "DR coletiva" para discutir racha no PL entre Centrão e bolsonaristas

Nas primeiras semanas no Congresso, já houve 'trocas de farpas' entre as duas alas, que dividem o partido ao meio edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pretende que o foco da primeira reunião da bancada de 99 deputados federais do partido seja uma "DR coletiva" para discutir o racha existente na sigla entre o Centrão e os parlamentares bolsonaristas, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

Nas primeiras semanas no Congresso, já houve 'trocas de farpas' entre as duas alas, que dividem o PL ao meio. Segundo a coluna, "a preocupação é de que a parcela mais radical, próxima de Jair Bolsonaro, tente implodir acordos firmados pela direção ou trabalhe para boicotar diretamente os parlamentares que estiverem dispostos a votar com o governo em troca de cargos e recursos para suas bases".

Os deputados do Centrão tentarão convencer os bolsonaristas recém-eleitos de que eles também precisam da "velha política" para sobreviverem em seus estados, acrescenta o texto.

O encontro está previsto para depois do Carnaval.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.