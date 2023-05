Valdemar sai em defesa de Bolsonaro após operação da PF e diz que aliado "é pessoa correta, íntegra"

"Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades", postou o dirigente do PL nas redes sociais edit

247 - O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL) após ele ser alvo de mandado de busca e apreensão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no âmbito da Operação Venire, deflagrada nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal.

"Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades", postou o dirigente do PL nas redes sociais.

Bolsonaro ocupa o cargo de presidente de honra da legenda e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é presidente nacional do PL Mulher. A ação da PF investiga a atuação de um grupo que teria inserido dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.

A Operação Venire cumpriu 16 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão. Entre os presos estão o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, seguranças que atuaram durante o mandato de Bolsonaro e que também o acompanharam aos Estados Unidos, quando ele deixou o país dois dias antes do término do mandato.

