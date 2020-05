Valeixo afirma que Bolsonaro não apresentou motivos técnicos para tirá-lo do comando da PF

247 - O ex-diretor-geral da Polícia Federal Maurício Valeixo, em depoimento à PF nesta segunda-feira (11), contou que Jair Bolsonaro não apresentou motivos técnicos para sua demissão, mas deixou claro que não o queria no cargo, de acordo com informações do jornalista Daniel Adjuto, da CNN.

Valeixo confirmou a versão do ex-ministro Sergio Moro e disse que não pediu demissão do cargo. Entretanto, conversou com Bolsonaro na noite do dia 23 de abril, um dia antes de sua saída, e concordou que sua demissão fosse classificada como "exoneração a pedido", dizendo que não faria diferença.

