Valor individual do Renda Cidadã deve ficar entre R$ 200 e R$ 300

247 - O valor a ser pago a cada benefício individual no novo programa social do governo, rebatizado de Renda Cidadã, não deve chegar a R$ 300. De acordo com o relator da PEC emergencial, senador Márcio Bittar (MDB-AC), o governo não vai furar o teto de gastos para financiar o novo programa. O senador disse que o valor deverá ser aumentado a cada período, se houver aumento do espaço no Orçamento. As informações foram publicadas no blog do Gerson Camarotti.

"O valor [do benefício individual] ficará mais baixo. Ficará entre R$ 200 e R$ 300 neste primeiro momento. Para isso, tivemos que encontrar uma nova solução orçamentária. Mas não vamos furar o teto. Nesse debate, chegou a ser pensada numa solução extra-teto. Porém, não era ideal e a equipe econômica encontrou uma solução", disse Bittar.

O orçamento para o Renda Cidadão estará dentro da proposta de emenda à Constituição (PEC) emergencial e terá pelo menos R$ 25 bilhões a mais que o programa Bolsa Família. O anúncio das linhas gerais do novo programa social do governo deve ser feito nesta segunda-feira (28) em reunião de Jair Bolsonaro com líderes da base aliada.