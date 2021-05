"Vamos continuar nas ruas até que sejamos atendidos", diz Rui Costa Pimenta sobre atos 'Fora Bolsonaro'

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, se manifestou sobre as manifestações contra Jair Bolsonaro que aconteceram neste sábado (29) em mais de 200 cidades do Brasil e do exterior.

Pelo Twitter, o dirigente do PCO, que foi um dos primeiros partidos políticos de oposição a defender manifestações de rua contra Bolsonaro, afirmou que os atos devem continuar até que o presidente seja retirado do cargo.

"Grandes manifestações. Podemos ter um novo fora Collor, ainda maior, mais popular e mais radical. Para isso, é necessário não sair das ruas", afirmou Rui Costa Pimenta.

Grandes manifestações. Podemos ter um novo fora Collor, ainda maior, mais popular e mais radical. Para isso, é necessário não sair das ruas! — Rui Costa Pimenta (@Ruicpimenta29) May 29, 2021

Manifestações populares contra o genocídio, por auxílio e fora Bolsonaro estavam contidas, mas agora explodiram por todo o País. Nossa luta: ir às ruas, ficar nas ruas até que as reivindicações sejam atendidas! — Rui Costa Pimenta (@Ruicpimenta29) May 29, 2021

