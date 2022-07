"Vamos precisar reconstruir outra vez nosso país", diz Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT), em mais uma de suas mensagens matinais no Twitter, afirmou nesta terça-feira (19) que o Brasil precisará ser novamente "reconstruído".

"Sempre sonhei com um Brasil melhor. Sonhava em acabar com o analfabetismo, não suportava a ideia de ver mais jovens saindo da escola do que entrando, crianças passando fome. Nós melhoramos a vida do povo. E vamos precisar, juntos, reconstruir outra vez nosso país", escreveu.

O petista já havia comentado na segunda-feira (18) os ataques de Jair Bolsonaro (PL) às urnas eletrônicas em reunião com embaixadores: "é uma pena que o Brasil não tenha um presidente que chame 50 embaixadores para falar sobre algo que interesse ao país".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE