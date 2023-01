"Vamos trabalhar para restabelecer a normalidade e punir todas as pessoas envolvidas nos atos criminosos", diz Paulo Pimenta

"Vamos fazer os procedimentos para que todas as pessoas envolvidas nesse ato sejam devidamente identificados e respondam pelos atos criminosos que cometeram", disse o ministro edit

247 - O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS). afirmou à TV 247 que o governo atua para garantir a volta à normalidade na Praça dos Três Poderes.

"O episódio ainda está em curso. Naturalmente terão que ser feitos vários balanços para indicação de responsabilidade. Os indícios são muito fortes de que houve uma convivência que possibilitou que os terroristas chegassem à sede dos Três Poderes", analisou o ministro.

Segundo ele, a "sensação de impunidade" em decorrência dos atos de depredação que aconteceram após a diplomação, "permitiu que as coisas evoluíssem e criou uma expectativa de que a polícia do DF poderia conter os terroristas, mas as imagens mostram que facilitaram".

"Trabalhamos para restabelecer a normalidade o mais rápido possível. E vamos fazer os procedimentos para que todas as pessoas envolvidas nesse ato, os financiadores, organizadores e aqueles que replicaram nas suas redes sociais para que esses atos criminosos acontecessem, sejam devidamente identificados e respondam devidamente pelos atos criminosos que cometeram", salientou.

