Vanessa Grazziotin: ‘não tenho dúvida de que os EUA financiaram junho de 2013’

247 - A ex-senadora Venessa Grazziotin (PCdoB-AM) alertou para a possibilidade de os Estados Unidos terem financiado as manifestações de junho de 2013 contra o então governo Dilma Rousseff. O post no Twitter veio após a revelação de que líderes dos protestos fizeram greve de fome por um ativista do PSL suspeito de ataque à sede da produtora Porta dos Fundos.

"Será que os líderes dos Black Blocks dos atos de 2013 são os mesmos terroristas que fizeram o atentado, com coquetel molotov no Porta dos Fundos??? Será que em 2013 havia financiamento dos EUA? Eu nunca tive dúvidas!!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Filiado ao PSL e recém expulso da Federação Integralista Brasileira (FIB), Eduardo Fauzi Richard Cerquise, suspeito de ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, recebeu a solidariedade da militante Elisa Quadros, conhecida como Sininho.

Em 2013, a ativista anunciou uma greve de fome de dois jovens do movimento Black Blocs pela soltura de Eduardo Fauzi, que estava preso por causa dos protestos realizados na época.