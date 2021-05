Vara Federal de Curitiba perdeu 20 ações da Lava Jato em dois anos

247 - A Vara Federal de Curitiba, responsável pelos casos da Lava Jato, teve ao menos 20 processos contra investigados na operação redistribuídos para juízes de São Paulo e do Distrito Federal, considerados competentes para julgar as ações. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, o esvaziamento começou na esteira de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2019, que determinou que os casos de corrupção por meio de financiamento eleitoral deveriam tramitar na Justiça Eleitoral, e não mais na esfera Federal.

Apesar da mudança, A Justiça Federal no Paraná contabiliza outras 55 ações relacionadas à Lava Jato, incluindo processos que foram desmembrados. Entre os beneficiados com a decisão estão ex-parlamentares como Romero Jucá e Edison Lobão, ambos do MDB, e o ex-operador do PSDB Paulo Preto, além do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O esvaziamento ficou ainda mais acentuado no passado, após os ministros do STF Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski decidirem que os casos envolvendo a Transpetro (subsidiária da Petrobras para o transporte de combustíveis) também não de competência do juízo de Curitiba. Além do Supremo, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) também determinou o envio para outros estados de processos da Lava Jato.

Nesta linha, o juiz Luiz Antonio Bonat, que assumiu a 13ª Vara Federa de Curitiba no lugar do ex-juiz Sergio Moro – condenado por parcialidade nos processos contra o ex-presidente Lula e que de acordo com o jornal Le Monde teria atuado em prol de interesses norte-americanos - enviou ao menos nove ações para o Distrito Federal.

