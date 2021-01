"Veio para o lado branco da força”, diz Marco Feliciano sobre negacionismo de Magnoli

Para elogiar o comentarista Demétrio Magnoli e seu negacionista sobre as medidas de isolamento, o deputado Marco Feliciano disse que o comentarista "fez aquele famoso “balanço de vida de ano novo” e veio para o lado branco da força!" edit

247 - O deputado Marco Feliciano (Republicanos-SP) usou uma frase de cunho racista para defender o comentarista da GloboNews, Demétrio Magnoli, que defendeu aglomerações ao criticar medidas de isolamento.

O parlamentar utilizou uma expressão do filme Star Wars, “Lado branco da força”, para elogiar o comentarista da Globo.

“Acho que o comentarista da @GloboNews @demetriomagnoli fez aquele famoso “balanço de vida de ano novo” e veio para o lado branco da força!", escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

"Não bastando denunciar a hipocrisia do isolamento, alertou para o Estado policial q ocorre na França. Concordo com ele: tempos estranhos!”, disparou Feliciano, que ainda publicou um vídeo do programa em que Magnoli critica a presença de policiais nas ruas da França para evitar aglomerações.

