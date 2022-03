Veja a lista dos ministros de Bolsonaro que vão deixar o governo na reforma ministerial

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro convocou uma reunião ministerial nesta quinta-feira (17), no Palácio da Alvorada, para definir a saída e substituição de ministros que disputarão as eleições deste ano.

Vão deixar o governo para se candidatar:

Tarcísio Freitas (Infraestrutura)

Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)

João Roma (Cidadania)

Flávia Arruda (Secretária de Governo)

Tereza Cristina (Agricultura)

Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

Gilson Machado (Turismo)

Onyx Lorenzoni (Trabalho)

Braga Netto (Defesa), que deverá ser o vice de Bolsonaro nas eleições

De acordo com o colunista do G1, Gerson Camarotti, os substitutos devem ser secretários-executivos que já estejam na atual estrutura dos ministérios. O Centrão, porém, tentará emplacar alguns nomes no comando das pastas.

"Na Defesa, a mudança é considerada mais estratégica. Como antecipou o blog da Andréia Sadi, Bolsonaro estuda colocar o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, à frente da pasta. Com isso, iria para o comando do Exército o atual comandante de Operações Terrestres da Força, general Freire Gomes, nome considerado alinhado ao bolsonarismo", destaca o jornalista.

