Veja armas apreendidas em operação da PF contra bolsonaristas golpistas

Arsenal foi encontrado com empresários suspeitos de financiar os atos golpistas. Armas foram apreendidas nos municípios catarinenses de São Miguel do Oeste e Friburgo. edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) apreendeu armas de grosso calibre com bolsonaristas suspeitos de financiar atos golpistas nas rodovias. O arsenal inclui submetralhadora, fuzil e até rifles com lunetas. As armas foram encontradas nos municípios catarinenses de São Miguel do Oeste e Friburgo durante operação da PF deflagrada na quinta-feira (15).

De acordo com reportagem do Metrópoles, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva no Espírito Santo, bem como 23 de busca e apreensão — em Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim —, contra pessoas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública.

Além do Espírito Santo, a PF faz apreensões no Distrito Federal (1), Acre (9), Amazonas (2), Mato Grosso (20), Mato Grosso do Sul (17), Paraná (16), Rondônia (1) e Santa Catarina (15).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.