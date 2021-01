Venezuela confirma chegada de cinco caminhões de oxigênio do País a Manaus

247 - Autoridades venezuelanas confirmaram, no fim da noite dessa terça-feira (19), a chegada de cinco caminhões de oxigênio do país a Manaus (AM), que sofre um colapso no sistema de saúde por causa da pandemia do coronavírus. "Os caminhões com bandeiras venezuelanas foram recebidos pela população em meio a aplausos", noticiou a rede de televisão estatal Telesur.

O ministro das Relações Exteriores, Jorge Arreaza, pediu que seja aprofundada a solidariedade na região em meio à panademia.

"Chegam agora a Manaus os primeiros caminhões com cilindros de oxigênio enviados pelo presidente Nicolás Maduro para enfrentar a crise de saúde causada pela pandemia de Covid-19. Verdadeira solidariedade! Ajuda humanitária real!", escreveu Arreaza em sua conta no Twitter.

"Estamos aqui trazendo paz", disse Patricia Silva, cônsul da Venezuela em Manaus, presente na chegada dos veículos.

A esta hora llegan a la ciudad de #Manaus, Brasil 🇧🇷, los primeros camiones - cilindros con el oxígeno enviado por el Presidente @NicolasMaduro para atender la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del #Covid_19. ¡Verdadera solidaridad! ¡Verdadera ayuda humanitaria! pic.twitter.com/Q6wOSzoAdX January 20, 2021

